Valsts svētku noskaņās šonedēļ iezīmējas lielākā pasākumu daļa, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
1. maijā 18:00 Skrīveru kultūras centrā koncertprogramma Satikšanās ar aktieriem Annu Klēveri, Egilu Melnbārdi, Aināru Ančevski un komponistu Valdi Zilveri. Ieeja bez maksas.
1. maijā 18:00 Liepājā, kultūrvietā Pegaza pagalms Kuršu ielā 20, Liepājas Zelta kora labdarības koncerts. Pasākumā tiks vākti ziedojumi bērnu atbalstam, kuri palikuši bez vecāku gādības. Ieeja par ziedojumiem.
4. maijā Rīgā, Vērmanes dārzā ikviens aicināts uz sirsnīgu, krāsainu un iedvesmojošu svētku pasākumu “Mēs visi kopā – Latvijā!”. No plkst. 12.00 līdz 16.00 Vērmanes dārzs pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei.
4. maijā Rīgā akcija Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai gadiem iezīmējusies kā stipra tradīcija, apliecinot piederību latviešu tautas kultūrai un tautas tērpu daudzveidību, krāšņumu un rotātu svētku dienu. Šogad suminās arī Tautas tērpu centra “Senā klēts” 35. gadu jubileju. Rātslaukumā no plkst. 12.00 līdz plkst.15.00 skanēs folkloras kopu Kokle, Skandinieki, Vilkači, Rīgas Danču kluba un kapelas Brička koncerts.Tradicionālais gājiens tautas tērpos notiks no plkst. 14.10 un noslēgsies plkst. 14.30 ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa un dziesmu “Daugav’ abas malas.
4. maijā Rīgā Brīvības laukumā norisināsies pasākums Mana Latvija – mana atbildība. No plkst. 15.00 līdz 22.00 apmeklētājus priecēs daudzveidīga koncertprogramma, kurā satiksies tradīcijas ar mūsdienu skanējumu. Vairāk par svētku pasākumiem Rīgā vietnē www.riga.lv
4. maijā 12:00 Staiceles kultūras namā koncerts Baltā galdauta svētki.
4. maijā 12:00 pie Jēkabpils tautas nama pūtēju orķestra Jēkabpils koncerts par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Sa-vukārt 18:00 Jēkabpils sporta hallē svētku lielkoncerts Brīvības stāsti. Ieeja bez maksas.
4. maijā 15:00 Cēsu Vienības laukumā LR Neatkarības atjaunošanas dienas svinības ar ziedu nolikšanu un grupas Autobuss debesīs koncertu. 10–18 Cēsu muzejā apskatāma ekspozīcija Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē. Ieeja atbilstoši muzeja cenrādim.
4. maijā 17:00 Bauskā, Brīvības bulvārī koncerts Mūzika, kas vieno cauri laikiem. Piedalīsies grupa Katedrāle, solisti Atis Zviedris un Atis Ieviņš, mū-ziķi Mārcis Briška (bungas), Edžus Korsaks (bass), Kristens Kupčs (ģitāra), Roberts Dinters (ģitāra), Ritvars Garoza (taustiņinstrumenti), Miķelis Dobičins (čells). Ieeja bez maksas.
4. maijā 18:00 Saulkrastu brīvdabas estrādē LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts. Piedalīsies Igo ar pavadošo instrumentālo grupu: Jāni Strazdu (taustiņinstrumenti), Aivaru Meijeru (bass), Aini Zavacki (sitaminstrumenti) un Māri Kupču (ģitāra), kā arī dziedātāja Asnate Rancāne un Saulkrastu Pērļu koris. Ieeja bez maksas.
Tirdziņi
1. maijā 9–13 Alojā, Ausekļa ielā 1 pavasara gadatirgus.
1. maijā 10–15 Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā Raiņa ielā 29a pava-sara gadatirgus Rasādu opluots ar koncertu un aktivitātēm ģimenēm ar bērniem.
2. maijā 10–15 Šlokenbekas muižā Milzkalnē pavasara gadatirgus Šlokenbekas burziņš.
