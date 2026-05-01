Klāt pirmā maija diena, līdz ar to ieskatāmies dažos ticējumos, kas saistās ar pavasari.
Ja pavasarī pirmie izplaukst bērzi, tad būs sausa vasara, ja pirmie plaukst alkšņi, tad slapja vasara, bet, ja abi plaukst reizē, tad vidēja vasara.
Ja maija mēnesī daudz odu, tad rudenī laba raža.
Maija mēnesī vajag vēdināt drēbes, tad tās kodes neēd.
Sēšanu iesākot, pirmā šauja jāsviež par plecu, lai nezāles neaug.
Ja maija mēnesī daudz maija vaboļu, tad būs karsta vasara.
Ja maijā ir pērkoni, būs lietaina un vējaina vasara, bet maija rasiņa kuplina pļavas.
Ja pirmā maijā jauks laiks – būs labs rudens.
