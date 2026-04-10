19. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (4.05.) sēj zālājus, salātus, skābenes, dilles, rukolu, baziliku un citus garšaugus. Stāda kāpostus, puravus, rabarberus, dekoratīvās stiebrzāles, kokus, krūmus.
- Ziedu dienā (5.05.) stāda vasaras puķes un ziemcietes, brokoļus un ziedkāpostus.
- Augļu dienās (6., 7.05.) sēj zirņus, pupas, pupiņas, gurķus, ķirbjus, kabačus. Stāda tomātus, papriku, baklažānus, fizāļus, arī augļu kokus un ogulājus.
- Sakņu dienās (8., 9., 10.05.) stāda kartupeļus, sīpolus, vasaras ķiplokus. Sēj burkānus, bietes, kāļus, redīsus.
Pārdomas
Maijā, kad viss aug un zied, parādās arī visdažādākie kukaiņi. Par bitēm un kamenēm viss skaidrs, to klātbūtne dārzā ir nepieciešama, lai apputeksnētu ziedus, jo citādi nebūs ne augļu, ne ogu. Taču kā ar citiem kukaiņiem? Vai Volfa Dītera Štrola (Kosmoss dārzā) vārdiem runājot: “Vai spējam nopietni un lietišķi saprast, kādu vietu bioloģiskajās kopsakarībās ieņem mūsu seškājainie un astoņkājainie līdzpilsoņi?” Vai kukaiņos vispār spējam saskatīt līdzpilsoņus? Par krāsainajiem tauriņiem priecājamies, bet vai spējam priecāties par viņu pusaudžiem – kāpuriem? Tajos lielākoties redzam tikai rijīgus uzbrucējus, kas apdraud kultūraugus. Ko domāt par laputīm, spradžiem, maijvabolēm. Senie cilvēki kukaiņu uzbrukumus saistījuši ar dievu dusmām un sodu par grēkiem, savureiz arī kā svētību. Gan jau kaut kāda patiesība visā tajā bija. Izmantojuši gan lūgšanas, gan dažādus pielabināšanas rituālus.
Patiesībā kukaiņiem ir dabas sanitāru funkcija, lai atbrīvotu pasauli no vārgajiem, slimajiem, mirstošajiem un mirušajiem. Pirmie no to uzbrukumiem cieš vārgākie gan augu, gan dzīvnieku pasaulē.
Maijs
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu