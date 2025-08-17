Šāgada 3. jūlijā SIA "Ezerkauliņi" burkānu laukā projekta OPER8 ietvaros notika viedā smidzinātāja demonstrējums. Nav noslēpums, ka augu aizsardzības līdzekļu (AAL), tostarp herbicīdu, klāsts paliek arvien mazāks, savukārt dārzeņu laukos atlasās pret pieejamiem un jau gadu desmitiem lietotiem līdzekļiem izturīgās nezāļu sugas. 

Kaplēšana ar rokām lielās platībās darbaroku trūkuma dēļ vairs nav iespējama, bet dārzeņi jāaudzē. Speciālizētās tehnikas ražotāji šo problēmu saprot un cenšas radīt dažādus robotus un viedos risinājumus.

Viens no šādiem izstrādātājiem ir Šveices firma Ecorobotix. Tā ir salīdzinoši jauna, dibināta 2014. gadā, bet jau 2022. gadā tā sāka darboties visā Eiropā un 2024. gadā – arī Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā. Tās ražoto viedo smidzinātāju ARA varēja redzēt darbībā demonstrējuma laikā "Ezerkauliņos".

