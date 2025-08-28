Šveices ražotājs "Caterra" plāno laist tirgū jaunu lāzera ravēšanas robotu 'Grasshopper'.
Tas notiks jau 2026. gadā, bet 2025. gada laikā 11 prototipi tiks pārbaudīti reālajā dzīvē.
Grasshopper ir elektrisks agrorobots, kas izmanto mākslīgo intelektu un lāzerus, lai iznīcinātu nezāles.
Tas reāllaikā atšķir kultūraugus no nezālēm, mērķējot uz nezālēm ar lāzera impulsiem, lai nebojātu augsni un citus augus.
Robots sver 300 kg, ar vienu uzlādi tas darbojas 16–24 stundas un var pārvietoties ar ātrumu 80 m/h. Tas ir autonoms un var darboties jebkuros laikapstākļos, tostarp naktī un sliktas redzamības apstākļos.
Grasshopper ir īpaši interesants dārzeņu audzētājiem, jo manuāla ravēšana nozīmē ievērojamas izmaksas. Robots jau tiek testēts uz burkāniem, sīpoliem un citiem kultūraugiem. Izstrādātāji plāno 2025. gadā pievienot atbalstu vēl desmit sugām.
