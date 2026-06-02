Lai nekļūtu par klasesbiedru izsmiekla un ķircināšanas objektu, viņa no visiem slēpa savas neparastās spējas.
Tagad jau 70 gadu vecuma slieksni pārkāpusī Skotijas iedzīvotāja Džoja Milna, kuras pamatprofesija ir medicīnas māsa, izrādījusies apveltīta ar gluži vai neticamu spēju saost slimību. Vēstīts, ka vairāku gadu laikā viņa to izmantojusi, palīdzot ārstiem noteikt vairākus simtus precīzu un laikus uzstādītu diagnožu! Un, izrādās, viņa nav pasaulē vienīgais cilvēks, kurš apveltīts ar tādām spējām.
Biedējoši smagā diagnoze
Pirmo reizi šo savu fantastisko spēju Džoja sajuta pati savās mājās, kad viņas vīram Leslijam 45 gadu vecumā noteica baisu diagnozi – Parkinsona slimība. Tajā mirklī Džoja atskārta, ka jau krietnu laiku pirms šā jaunuma uzzināšanas viņa dīvainā kārtā sajutusi, ka no vīra staro kaut kāds dīvains, grūti tverams un apjēdzams, bet katrā ziņā ļoti nepatīkams muskusa aromāts. Sākotnēji Džoja tam visam nepievērsa praktiski nekādu uzmanību, sak, visādi jau var gadīties. Bet pēc dažām dienām viņa kopā ar vīru apmeklēja pasākumu sabiedriskajā centrā, kur kāds sociālais darbinieks stāstīja par atvieglojumiem, kādus valsts sniedz tiem cilvēkiem, kuriem diagnosticēta Parkinsona slimība. Attiecīgajā telpā tajā pasākumā bija sapulcējušies vairāki desmiti cilvēku ar tādu pašu diagnozi, kāda noteikta viņas vīram Leslijam, un kādā mirklī Džoja dziļās šausmās konstatēja, ka tur bez izņēmuma no katra nāk tas pats nelāgais muskusa dvakojums, ko viņa bija sajutusi nākam no sava vīra. Tieši tādā veidā Džoja saprata, ka viņa visu šo laiku dīvainā kārtā sajutusi Parkinsona slimības aromātu.
Ar dažādu speciālu medikamentu palīdzību ārstiem izdevās mazliet palēnināt Džojas vīra slimības gaitas dinamiku. Viņa arī sāka rakstīt īpašu dienasgrāmatu, kurā katru dienu detalizēti aprakstīja Leslija stāvokli un visas saistībā ar to veiktās darbības. Kādu laiku Leslijs spēja pat mierīgi pats sēsties pie savas automašīnas (viņa ļoti iecienītais jaguārs) stūres un vispār izturējās absolūti cienīgi un vīrišķīgi, lai gan kopumā kļuva aizvien atkarīgāks no sievas aprūpes.