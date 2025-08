Maija izskaņā Vācijas pilsētā Hannoverē norisinājās starptautiskā kokapstrādes un mežsaimniecības izstāde LIGNA 2025, kas pulcēja pasaules vadošos nozares uzņēmumus, tehnoloģiju ražotājus un profesionāļus, lai prezentētu jaunākos risinājumus visā koksnes vērtību ķēdē – no meža līdz gatavam produktam. To apmeklēja arī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) darbinieku grupa, lai iepazītos ar jaunākajām tirgus tendencēm un praktiskām inovācijām, ko potenciāli var ieviest uzņēmuma ražošanas un attīstības procesos.

LIGNA 2025, atzīmējot savu 50. jubileju, vēlreiz apliecināja sevi kā vadošo pasaules mēroga platformu kokapstrādes un mežsaimniecības nozarei. Tajā piedalījās 1 433 dalībnieki no 49 valstīm, bet apmeklētāju skaits sasniedza 78 000 no 156 valstīm, no kuriem 93% bija nozares profesionāļi. Notika vairāk nekā 900 produktu pirmizrāžu. Izstādes platība – 11,4 ha, aptverot 10 halles, divus paviljonus un ārtelpas zonas.