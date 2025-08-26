'Case IH Axial-Flow' kombaini tagad ir saderīgi ar jaunajiem G500V VariCut hederiem no "Case IH".
Jaunajiem produktiem vajadzētu nodrošināt augstu produktivitāti un zemākas ekspluatācijas izmaksas. Līnijā ir iekļauti septiņi modeļi ar darba platumu no 6,1 līdz 12,5 metriem.
Galvenais jauninājums ir unikāls asmens ar 575 mm nobīdi vienmērīgai masas plūsmai.
Lielajiem modeļiem ir hidrauliski taustes elementi un viedie veltņi, ko var pārslēgt no kabīnes.
Ir optimizēts arī platformas savienojums: visi sajūgi ir grupēti vienā pusē, kas samazina savienošanas laiku. Jaunā griešanas sistēma ar lineāro piedziņu samazina vibrācijas un mazina nepieciešamību pēc apkopes.
Modeļiem ar darba platumu 10,5 un 12,5 metri sinhronizētā nažu divkāršā piedziņa palielina stabilitāti. Asmens ātrums ir palielināts līdz 735 apgr./min, lai nodrošinātu labāku padevi, nezaudējot kvalitāti. Gliemežtransportiera separatora regulēšana tagad tiek veikta no platformas aizmugures, un gliemežtransportiera augstumu var regulēt ātri un vienkārši. Jauns, viegls sānu nazis vienkāršo apkopi.
Pēc ražotāja teiktā, šie uzlabojumi ir vērsti uz Axial-Flow 160, 260 un jauno AF sērijas graudu kombainu modeļu efektivitātes palielināšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem