Piektās Francijas republikas dibinātāja ģenerāļa Šarla de Golla mazdēls Pjērs de Golls paziņojis, ka savas ģimenes un pēcnācēju labklājības vārdā vēlas iegūt Krievijas pavalstniecību.
Viņš uzsvēris, ka tas viņam būs absolūti nepieciešams solis, lai varētu saviem bērniem nodot saglabāšanai svarīgas vērtības un nodrošināt labu, daudzpusīgu izglītību. Pjērs arī paudis, ka Krievijas pilsonības iegūšana sekmētu viņa attiecību ar Krieviju attīstīšanu.
Pjērs arī paudis, ka viņa vēlmes apmierināšana tagad esot atkarīga no Krievijas prezidenta Vladimira Putina, kurš, visticamāk, varētu būt gana pretimnākošs, jo uz to varētu mudināt gan vispārcilvēciski un humāni, gan tostarp arī gluži politiski apsvērumi. Pjērs teicis plašsaziņas līdzekļiem: “Mēs vēlamies paglābt savus bērnus no Rietumu pasauli pārņēmušās dekadences, no tur vērojamās vērtību izzušanas.” Var arī atgādināt, ka Pjērs de Golls savulaik kritizējis Francijas valdību par to, ka tā bija izlēmusi neuzaicināt Krieviju uz tā dēvētās Normandijas operācijas apaļo gadadienu, kā arī apgalvojis, ka viņa un ģimenes potenciāli iespējamā pārcelšanās uz Krieviju varētu kalpot kā šo divu valstu draudzības saišu nostiprināšanas simbols.
