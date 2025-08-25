Ieguldījumiem pārstrādē lauksaimniekiem šogad būs pieejams atbalsts 17,692 miljonu eiro apmērā, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) publicētā informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Atbalsts būs pieejams Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam atbalsta programmas "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" otrajā kārtā.
Projektus varēs iesniegt no 2025. gada 29. septembra līdz 29. oktobrim.
Projekti, kuros līdzekļus plānots ieguldīt ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, būs jāīsteno pusotra gada laikā, bet projekti, kuros plānots veikt būvniecības un pārbūves darbus, kā arī iegādāties ražošanas pamatlīdzekļus, būs jāīsteno divu gadu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
