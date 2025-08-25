Praulienas pagasta zemnieku saimniecības "Kalna Rubeņi" saimnieks Rūdolfs Medenis dzimtas mājās ir saimnieks sestajā paaudzē. Viņš saimniecību no tēva Ojāra Medeņa pārņēma 2015. gadā. Kopš tā laika "Kalna Rubeņi" ir izveidota par konkurētspējīgu Herefordas šķirnes gaļas liellopu audzēšanas saimniecību, kas darbojas ar bioloģiskajām metodēm, apsaimnieko 250 hektārus bioloģiski vērtīgo pļavu, ir ieguvusi mājražotāja statusu un gaļas pārstrādes cehā gatavo gaļas produktus. 

ZS "Kalna Rubeņi" 2023. gadā konkursā "Sējējs" saņēma veicināšanas balvu nominācijā "Ģimene lauku sētā". RŪDOLFS MEDENIS un saimniece AGNESE MEDENE intervijā "Agro Topam" stāsta par saimniecības uzņēmējdarbības modeli un vērtē nozares aktualitātes.

Kāds patlaban ir "Kalna Rubeņu" uzņēmējdarbības modelis?

R. Medenis: Esam šķirnes saimniecība. Patlaban ganāmpulkā ir aptuveni 150 Herefordas šķirnes gaļas liellopu, toskait 90 zīdītājgovis. Ir trīs vaislas buļļi, turam govis trīs ganāmpulkos. Dzemdības plānojam no janvāra līdz pavasara mēnešiem. Šajā gadā tās iestiepās ilgāk. Rezultāti ir labi. Šogad no visiem dzimušajiem tikai četri teļi ir aizgājuši. Kāds ir nospiests, kādam piena nepietika, tomēr rezultāts ir ļoti labs. Pirms vairākiem gadiem uzbūvējām novietni dzīvnieku turēšanai ziemas periodā. Aploks, pastaigu laukums pie novietnes ir klāts ar betonu.

 

