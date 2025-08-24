Francijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Carré" ir paplašinājis savu kultivatoru klāstu, papildus esošajām versijām no 4,3 līdz 6 metriem laižot klajā jaunu trīs metru modeli.
Jaunajam agregātam ir tādas pašas īpašības kā iepriekšējiem modeļiem, taču daudz kompaktāki izmēri. Tam ir rāmis, kas izgatavots no HLE tērauda un Hardox 450, lai nodrošinātu augstu izturību.
Četras darba korpusu rindas (tradicionālās kultivatora ķepas) atrodas 575 mm attālumā cita no citas ar 650 mm klīrensu optimālai augsnes plūsmai un atlieku iestrādei. 80 x 12 mm zobi ar pretatsperi un 170 mm soli nodrošina efektīvu rugāju apstrādi.
Savukārt neatkarīga priekšējo un aizmugurējo riteņu augstuma regulēšana ļauj uzturēt nemainīgu darba dziļumu.
Papildus ir pieejama arī versija ar mehānisku vai hidraulisku ecēšu–ķemmes regulēšanu.
