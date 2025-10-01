Jau šobrīd norit gatavošanās vienam no centrālajiem notikumiem Latvijas literatūrā – Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA) –, kas ik pavasari tiek pasniegta spožākajiem autoriem un Latvijas literatūras tulkotājiem un popularizētājiem.
LALIGABA ekspertu komisijā turpmākos mēnešus strādās literatūrzinātnieks, literatūras kritiķis un muzeja darbinieks Arnis Koroševskis, kuram literatūras lasīšana ir gan kā darbs, gan arī aizraušanās, viņš ir sarakstījis monogrāfiju par Andreju Upīti "Lielais noliedzējs", par ko ticis nominēts LALIGABA literatūrzinātnes kategorijā. Dzejnieks un atdzejotājs Edvards Kuks par debijas dzejas krājumu "Vadi" (2021) nominēts LALIGABA kategorijā "Spilgtākā debija". Rakstniece Kristīne Ulberga, vairāku bērnu un pieaugušo prozas darbu autore, par garstāstu pusaudžiem "Es grāmatas nelasu" (2008) saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu, pirmais romāns "Zaļā vārna" 2013. gadā ieguva LALIGABA, par 2017. gadā izdoto romānu "Tur" – "Dienas" Gada balvu kultūrā un AKKA/LAA Autora balvu, par grāmatu bērniem "Kas mammai somā?" (2022) saņēmusi LALIGABA.
Žūrijā ir dzejnieks, rakstnieks un daudzmākslinieks Raibīs, viņš ir arī 2018. gada LALIGABA nominants par dzejas krājumu "Pistacejis"; autore un tulkotāja Signe Viška, kura 2021. gadā debitējusi bērnu literatūrā ar Elīnas Brasliņas ilustrēto bilžu grāmatu "Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu", pašlaik strādā Rīgas Riharda Vāgnera biedrībā, kā arī darbojas Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes ("IBBY Latvia") valdē un žurnāla "Lasis" redakcijā. Žūrijā strādā arī filosofe un publiciste Sofija Anna Kozlova, žurnāla "Tvērums" radošā direktore, kura 2023. gadā par publicēto literatūrkritiku saņēma Normunda Naumaņa "Jaunā kritiķa" balvu.
"LALIGABA 2026" žūrijas ekspertu komisijas priekšsēdētāja, tulkotāja, publiciste, redaktore Ieva Lešinska ir atdzejojusi daudzus latviešu klasiķus angliski, kā arī angļu un amerikāņu dzejniekus latviski. 2023. gadā saņēmusi LALIGABA speciālbalvu par Eduarda Veidenbauma atdzejojumiem angļu valodā.
