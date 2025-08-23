Zviedru lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Överum" prezentējis jaunu augsnes dziļirdinātāju 'Evo Grubber 3.0' ar darba platumu 3 metri un maksimālo darba dziļumu 50 centimetru.
Evo Grubber 3.0 ir seši darba korpusi. Izmantojot regulējamo plāksni ķepu aizmugurē, var izvēlēties augsnes apstrādes intensitāti. Atloka plāksnes zobu piestiprināšanai ir sametinātas.
Pēc ražotāja teiktā, tas nodrošina vairāk vietas augu atlieku padevei.
Turklāt 2. un 5. darba instrumentu var pārvietot par 110 mm atpakaļ, lai izveidotu V veida formu. Evo Grubber nepieciešams 110 ZS traktors.
Dziļirdinātājs pārdošanā Eiropā nonākšot jau no 2025. gada jūlija beigām.
