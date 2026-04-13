16. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienas (13., 14.04.). Cik iespējams, ravē un sakopj ziemciešu stādījumus. Mēslo pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienās (15., 16.04.) sēj salātus, dilles un citus zaļumus. Sēj dēstiem kāpostus, puravus, rabarberus. Līdzina, mēslo, piesēj un sēj zālienus.
- Augļu dienā (18.04.) sēj dēstiem ķirbjus, kabačus, arbūzus, gurķus. Stāda augļu kokus un ogulājus. Sēj zirņus un pupas.
Pārdomas
Parastais uzskats, ja sūnām apaudzis, tad labi nav, vecs – un viss. Nevar teikt, ka šajos uzskatos nemaz nav taisnības, tāpat kā nevar apgalvot, ka viss ir pareizi. Zaļi apsūnojis jumts, bruģis, sēta izskatās skaisti. Romantiski noskaņotie, uz to skatoties, apcerēs senus un ne tik senus notikumus, kas saistīti ar konkrēto vietu. Gara acīm skatīs pasaku tēlus, kas varētu mājot zem zaļā seguma… Taču praktiķiem būs cits skatījums. Zaļajās sūnās viņi saskatīs nevis pasaku tēlus, bet tikai kaitīgus faktorus, kas bojā segumu. Sava taisnība ir abām pusēm. Stils un skaistums vai tomēr problēma? Gan, gan. Sūnām patīk netraucēti augt ēnainās vietās, kur ilgi uzturas mitrums. Par barotni tām kalpo putekļi, ziedputekšņi, lapas, ziedlapas un citi gruži. Pavasarī, kad viss vēl nav salapojis, ar vēsu prātu var apskatīt un novērtēt, kur tad tā sūna aug vislabprātāk. Varbūt saudzīgi jāapzāģē kāds koks, kura zari met ēnu uz lapenes vai šķūnīša jumtu, kādu žoga posmu. Ja vien tas nav stila un kolorīta uzturēšanas jautājums, tad atliek vien meklēt slotu un piemērotu birsti un tīrīt visu nost. Ko darīt ar sūnu kaudzi? Kompostēt, ko citu.
Aprīlis
