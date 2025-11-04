Grozījumi paredz ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam (KLP SP) finansējumu 9 milj. eiro papildināt naudas daudzumu attīstības finanšu institūcijas "Altum" aizdevumu programmā, lai nodrošinātu aizdevumu izsniegšanas nepārtrauktību.
Vēl ar grozījumiem ir palielināta iespējamā valsts aizdevuma summa no sešiem uz 10 miljoniem eiro, ko sabiedrība Altum var piesaistīt kā līdzekļus aizdevumu finansēšanai lauksaimniekiem un lauku saimnieciskās darbības veicējiem.
Ar grozījumiem noteikts, ka aizdevuma maksimālais apmērs apgrozāmo līdzekļu iegādei ir palielināts no 50 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem eiro.
Šajā aizdevumu programmā saņemt aizdevumu ir iespējams mazajām saimniecībām, kuru apgrozījums ir līdz 250 tūkstošiem eiro.
Sabiedrība Altum turpinās izsniegt aizdevumus ar iespējami zemāko kredītprocentu likmi – lauksaimniekiem, sākot no 3%, un aizdevumiem nelauksaimniecisko aktivitāšu īstenošanai ar gada procentu likmi, sākot no 4,9 procentiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem