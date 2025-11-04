Oktobra pēdējā ceturtdienā Stendes pētniecības centrā sumināja Latvijas selekcijas pamatlicēja Jāņa Lielmaņa balvas saņēmēju – sēklkopi un bioloģisko lauksaimnieku, zemnieku saimniecības "Kalna Smīdes 1" saimnieku Jāni Sietiņsonu.
Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) norāda, ka nozares visaugstākais apbalvojums J. Sietiņsonam piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu bioloģiskās sēklaudzēšanas sistēmas ieviešanā un popularizēšanā, par ierosinājumu gatavošanu likumdošanas pilnveidošanai, kā arī par bioloģiskās sēklas ražošanu un izplatīšanu Latvijā.
Jānis Sietiņsons ir ne tikai bioloģisko sēklu audzētājs, bet arī biškopis un sertifikācijas institūcijas Vides kvalitāte inspektors, kā arī Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes loceklis.
Balvas pasniegšanas ceremonijā laureāts uzsvēra, ka
lauksaimniekiem jābūt tik izglītotiem, lai saprastu – ja nebūs atbilstoša sēklas materiāla, labam rezultātam nepietiks pat ar vismodernākajām tehnoloģijām.
J. Sietiņsons ir pārliecināts, ka savā zemē sekmīgi varam darboties ar sēklkopību un apgādāt ne tikai sevi, bet arī citas valstis.
"Mums ir prasmes to darīt," uzsvēra J. Lielmaņa šāgada balvas laureāts. Viņš arī teic, ka politikas veidotājiem ir jāapzinās, ka sēklu pašnodrošinājums ir tikpat svarīgs kā pārtikas nodrošinājums un tas ir stratēģisks resurss. "Mēs nedrīkstam nonākt atkarībā no citvalstu varēšanas un cenām," tā J. Sietiņsons.
Jāņa Lielmaņa balvu pasniedz kopš 1995. gada, godinot agronomu, lauksaimniecības zinātņu doktoru un Stendes selekcijas stacijas dibinātāju Jāni Hilariju Lielmani (1895–1970), kurš tiek uzskatīts par praktiskās selekcijas pamatlicēju Latvijā un kura darbs radīja stabilu pamatu laukaugu selekcijas un sēklkopības attīstībai. Balvas mērķis ir izcelt un atbalstīt pētniekus, zemnieku saimniecības, sēklkopības uzņēmumus un speciālistus, kuri ar savu darbu veicina nozares izaugsmi. Pretendentus balvai var izvirzī t zinātniskās un izglītības iestādes, Agronomu biedrība, darbinieku grupas un ar lauksaimniecību saistītās organizācijas.
