Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Provinces produkti" ES atbalstītā projektā "Pārtikas ķēdes" apvienojusi savus biedrus un vēl 16 jaunus sadarbības partnerus. Līdz ar to kooperatīva produkti tagad tiek pārdoti divos pašapkalpošanās ledusskapjos Rīgā, pie lielveikala "Spice" un Saldū.
Kopējais projekta finansējums ir 140 000 eiro, tostarp katrs Vending ledusskapis maksā 20 000 eiro. Projekta īstenotājiem divu gadu laikā ir jāsasniedz līmenis, kad pārdošanas modelis darbojas bez papildu atbalsta. Kooperatīva biedru produktu piedāvājums esot daudz lielāks, nekā var ievietot ledusskapī.
"Vēlamies piedāvāt bioloģisko liellopu vai liellopa gaļu, vistas gaļu. Arī sieri ir topprodukti. Vērtējam dažādus marinējumus. Izaicinājums ir produkti ar īsiem termiņiem. Tiem ir jābūt diezgan ātrai apritei – trusim, vistai ir nedēļu ilgs termiņš. Ja tos neizpērk, būs zaudējumi," teic LPKS Provinces labumi valdes locekle Aneta Rulle.
Ideja par pašapkalpošanās ledusskapi uz Latviju atvesta no Austrijas, kur šādus ledusskapjus uzstāda līdzās mājražotāju veikaliem, un pircēji tos galvenokārt izmanto laikā, kad veikals slēgts.
Pašapkalpošanās ledusskapī nevar nopirkt masu patēriņa produktu.
Visiem produktiem ir zināma izcelsme, ikviens var aizbraukt uz mājražotāja saimniecību un klātienē pārliecināties par produktu izcelsmi.
Kooperatīvs Provinces produkti citā projektā ieguvis atbalstu vēl divu pašapkalpošanās ledusskapju uzstādīšanai. Tos uzstādīs Rīgā.
