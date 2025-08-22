Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Lemken" ir izstrādājis jaunu integrētu 'Flex Pack' veltni pusuzkarināmajam arklam 'Diamant 18'.
Veltnis ir stingri piestiprināts pie arkla un piespiež uzartu augsni ar smagiem tērauda piespiedējriteņiem. Transportēšanas laikā veltnis paliek piestiprināts pie arkla. Pēc ražotāja teiktā, tūlītēja uzartas augsnes pievelšana ir svarīga, lai ierobežotu izžūšanu un eroziju, īpaši pavasarī. Augsnes sadrupināšana un sablīvēšana nodrošina arī labu kontaktu starp sēklām un augsni.
Lemken pirmoreiz prezentēja Diamant 18 pagājušajā gadā EIMA-2024 izstādē Boloņā (Itālijā).
Arkls savu nosaukumu ieguva no tā izturīgā cauruļveida rāmja, kura izmēri ir 18 x 18 cm un biezums ir 12,5 mm.
Pēc ražotāja teiktā, mašīna īpaši labi darbojas uz sausas, cietas augsnes. Tas ir saistīts ne tikai ar arkla smago svaru, bet arī ar to, ka ražotājs ir novietojis atbalsta riteni aiz arkla. Vēl viena Diamant 18 iezīme ir tā, ka transporta riteni var stūrēt. Transporta režīmā mašīna automātiski pagriežas aiz traktora. Laukā riteni var stūrēt arī manuāli, tāpēc manevrēšanai lauka malās ir nepieciešama minimāla vieta.
