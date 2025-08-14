Ar ko sākt, ja vēlos ierakstīt zemi un īpašumu zemesgrāmatā? Jautā Daina M.

Valsts zemes dienesta pārstāve Baiba Kantiņa paskaidro – liku­mā Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās noteikts, ka nekustamais īpašums zemesgrāmatā ie­rakstāms, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina ne­kustamā īpašuma tiesisku iegūšanu.

Atgūtā zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz personas vārda, pamatojoties uz likumā paredzētajā kārtībā pieņem­tu lēmumu par zemes īpašu­ma tiesību atjaunošanu vai uz tiesas spriedumu. Privati­zētā zeme ierakstāma zemes­grāmatā, pamatojoties uz pir­kuma līgumu. 

