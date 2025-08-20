Šogad pirmo reizi bagātīgi ražoja jaunais persiku kociņš, bet augļi, sākot nogatavoties, cits pēc cita sapuva jau kokā. Ko iesākt, lai tas neatkārtotos nākamajā gadā? Jautā Ilga V. Konsultē Dobeles Dārzkopības institūta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas vadošā pētniece Ilze Grāvīte. 

Šogad daudzi dārzkopji novērojuši, ka persiki vēl zaļi vai tikai daļēji nogatavojušies nobirst vai sapūst kokā. Šādai parādībai var būt dažādi iemesli, piemēram, nepilnvērtīga ziedu apaugļošanās pavasarī, spīļastu nodarītie bojājumi, kas šovasar daudzviet bijuši īpaši izteikti, kā arī augļu parastā puve (Monilinia fructi- gena), kas ir izplatīta sēņu slimība, īpaši mitrās un siltās vasarās.

Kā atpazīt augļu parasto puvi

Sākumā uz augļiem parādās nelieli, vēlāk plaši, brūni plankumi. Augļi strauji pūst. Uz pūstošajiem augļiem ap puves sākuma vietu koncentriskos apļos izveidojas pelēcīgi dzelteni apsarmes spilventiņi. Bojātie augļi nobirst vai mumificējas un paliek kokā. Sporas viegli izplatās ar lietu, vēju vai kukaiņiem uz citiem augļiem.

