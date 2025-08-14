"Zemnieku saeima": Laikapstākļu dēļ lauksaimnieku zaudējumi varētu būt vairāki simti miljoni eiro

Lauksaimniecības nozarē kopējais zaudējumu apmērs slikto laikapstākļu dēļ šosezon varētu būt vairāki simti miljoni eiro, ceturtdien pēc tikšanās zemnieku saimniecībā "Jaunstrīķeri" norādīja biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.
Viņa atzīmē, ka zemnieki no valsts neprasīs kompensācijas par nodarītajiem zaudējumiem lauksaimniecības nozarei. "To, kas šajā sezonā ir zaudēts, finansiāli nav iespējams atlīdzināt, jo kopējais zaudējumu apmērs varētu būt lēšams pat vairākos simtos miljonu eiro," piebilst Dzelzkalēja-Burmistre.
Viņa uzsver, ka valsts tik milzīgus zaudējumus nespēj kompensēt, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un aizsardzības sektoru kā vienu no valsts prioritātēm.
Dzelzkalēja-Burmistre informē, ka daudzas saimniecības šobrīd strādā krīzes režīmā, koncentrējoties uz ražas saglābšanu un faktiski cīnoties par saimniecību izdzīvošanu. "Šīs tikšanās mērķis ir sabiedrībai parādīt milzīgos izaicinājumus, ar kuriem saskaras lauksaimnieki. Laikapstākļu dēļ ir ļoti cietusi ražas kvalitāte, un tas nozīmē to, ka zemnieki nevarēs pilnībā izpildīt savas līgumsaistības," piebilda "Zemnieku saeimas" pārstāve.
Viņa uzsvēra, ka cietēji nebūs tikai saimnieki, bet šogad piedzīvoto problēmu sekas izjutīs citas nozares, piemēram, produktu pārvadātāji un ostas, kā arī nodokļu ieņēmumi būs būtiski mazāki, tādējādi ietekmējot Latvijas ekonomiku.
Biedrībā norāda, ka aizvadītajos trīs gados laikapstākļi ir bijuši sarežģīti, bet šis gads ir sagādājis īpaši lielus izaicinājumus. Ja ražas apmēri lielākoties ir optimāli un dažviet pat labi, ražas novākšana ir ļoti apgrūtināta. Pēc biedrībā teiktā, uz laukiem ar tehniku bieži vien nav iespējams uzbraukt, ja tas tomēr ir izdarāms, tehnika pārmērīgā mitruma dēļ grimst. Vienlaikus pati raža ir sākusi bojāties, proti, graudi sākuši dīgt, kartupeļi un dārzeņi pūst, tāpat ir apgrūtināta zāles savākšana lopbarībai.
Zemnieku saimniecība "Jaunstrīķeri" apsaimnieko vairāk nekā 500 hektārus lauksaimniecības zemes un audzē graudaugus, kartupeļus, dārzeņus un citas kultūras. Tās saimnieks Andis Arājs norāda, ka laikapstākļu ietekme uz ražas apmēriem un kvalitāti ir būtiska, "radot milzīgu stresu lielākajai daļai Latvijas zemnieku".
Arājs uzsvēra, ka laikapstākļi negatīvi ietekmē ražu jau vairākus gadus, bet šogad pieredzēti īpaši lieli izaicinājumi. "Šis ir jau trešais gads pēc kārtas, kurā saskaramies ar milzīgiem laikapstākļu radītiem izaicinājumiem. Pirms trīs gadiem mūs ietekmēja liels sausums, pērn un šogad ļoti kaitējis lietus. Šogad lietavas bijušas īpaši postošas - augsne nepagūst izžūt, graudi ir sākuši dīgt. Tas mums ir radījis milzīgus zaudējumus, jo neiegūstam atbilstošas kvalitātes produkciju, un apgrūtinās līgumsaistību izpildi," piebilda Arājs.
Biedrībā uzsver, ka patlaban lielākais atbalsts no valsts zemniekiem būtu atcelt prasības, kuras reāli nevarēs izpildīt, un turpināt samazināt birokrātisko slogu. Vienlaikus ne mazāk svarīgi ir pagarināt apgrozāmo līdzekļu programmas, kas ļautu daļai saimnieku pārdzīvot šo sezonu, aizņemoties naudu ar izdevīgākām procentu likmēm. Tādējādi, ja nākamajos gados rastos peļņa, būtu iespēja nosegt gan tekošās izmaksas, gan šī un iepriekšējo gadu aizņēmumus.