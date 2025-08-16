Somijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Valtra" ir atjauninājis savas A5 sērijas traktorus.
A105 un A115 modeļi ir atteikušies no mehāniskās pārnesumu pārslēgšanas par labu jaunai pilnībā elektroniski vadāmai pusautomātiskajai transmisijai HiTech 4 16F x 16R (vai 32F x 32R ar reduktoru). Šie divi modeļi ar 105 un 115 ZS tagad atbalsta Valtra Guide un ISOBUS automātiskās stūrēšanas funkcijas.
Traktoriem ir pašattīroši alumīnija pakāpieni, lieli spoguļi, uzlabota gaisa kondicionēšanas sistēma un noslēgta kabīne.
Kā papildaprīkojums ir pieejama 200 litru tērauda degvielas tvertne. Modeļus var aprīkot arī ar mehāniski vai elektroniski vadāmu priekšējo uzkari un frontālo iekrāvēju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem