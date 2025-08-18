Agregāts 'FendtONE offboard' ir ieguvis balvu (Uzslavas rakstu) lauksaimniecības izstādē "Royal Highland Show 2025" Skotijā.
Balva tiek piešķirta par inovatīviem risinājumiem, tostarp reāllaika uzraudzību un precīzu kartēšanu. Fendt pārdošanas direktors Ziemeļrietumeiropā Martins Hamers sacīja, ka balva apliecina uzņēmuma apņemšanos ieviest inovācijas lauksaimniecībā.
Pārdošanas vadītājs Anglijas ziemeļos un Skotijā Alans Vitlovs piebilda, ka sistēma palīdz lauksaimniekiem pielāgoties sarežģītam reljefam. FendtONE offboard sistēma, kas tika laista klajā 2022. gadā, palīdz lauksaimniekiem plānot un dokumentēt uzdevumus. Tā palielina lauksaimnieku darba efektivitāti.
Izstādē "Royal Highland Show 2025" debitēja arī Fendt e107 V un e107 Vario elektriskie traktori. Turklāt uzņēmums demonstrēja vairākus citus traktoru modeļus, tostarp kompakto Fendt 211 un 312 Vario, daudzpusīgo 618 un 728 Vario un jaudīgo 942 Vario.
