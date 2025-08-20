"Pöttinger" ir ieviesis atjaunināto četru rotoru vālotāju Top VT 12540 C ar Profiline vadību, kas nodrošina lielāku komfortu lietotājiem.
Tiešajā režīmā katru rotoru bloku var pacelt atsevišķi, kas ir ērti šķēršļu gadījumā. Punktveida vālošanas režīms atvieglo darbu slīpos laukos, ļaujot priekšējiem rotoriem sekot aizmugurējiem. Grābšanas augstumu regulē elektrohidrauliski no kabīnes.
Pagriežoties priekšējais rotors tiek automātiski ievilkts, lai nodrošinātu pārklāšanos ar aizmugurējo rotoru, un, braucot taisni, tas atkal tiek izbīdīts.
Grābekļa darba platums ir hidrauliski regulējams no 10 līdz 12,5 metriem, un to kontrolē ar ISOBUS, izmantojot slodzes devēju.
