Latvijā piena pārstrādes uzņēmumos šogad pirmajā pusgadā saražotās piena produkcijas daudzums pārdošanai salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn ir palielinājies par 2600 tonnu jeb 3,5%, sasniedzot 78 500 tonnu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp saražotā krējuma daudzums 2025. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024. gada pirmo pusgadu, samazinājies par 2,9%, veidojot 10 800 tonnu, kamēr paskābinātā piena, kas tostarp ietver, piemēram, jogurtu, kefīru un rūgušpienu, ražošanas apmēri saruka par 4,9%, veidojot 18 500 tonnu.
Tajā pašā laikā dzeramā piena ražošanas apmēri šogad pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu samazinājušies par 0,1% un bija 16 400 tonnu apmērā.
Siera, ieskaitot sieru, ko izmanto kausētā siera ražošanai, kā arī nogatavināto un svaigo sieru, kas ietver skābpiena sieru, mājas sieru, biezpienu, saldos sieriņus un sieriņu masu, ražošana attiecīgajā periodā palielinājusies par 13,6%, sasniedzot 31 100 tonnu.
Sviesta ražošanas apmēri šogad pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2024. gada pirmo pusgadu palielinājās par 14,8%, sasniedzot 1700 tonnu.
Statistikas pārvaldē norāda, ka 2025. gada pirmajā pusgadā piena iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumi iepirka 416 100 tonnu svaigpiena, kas ir par 700 tonnām jeb 0,2% mazāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā.
Svaigpiena vidējā iepirkuma cena šogad pirmajā pusgadā bija 484,96 eiro par tonnu, kas ir par 92,66 eiro par tonnu jeb 23,6% vairāk nekā 2024.gada pirmajā pusgadā.
Augstākā svaigpiena vidējā iepirkuma cena šogad pirmajā pusgadā bija februārī - 490,19 eiro par tonnu.
