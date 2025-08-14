Uzņēmums "Massey Ferguson" ir atjauninājis 8S sēriju, ieviešot otrās paaudzes traktorus – Xtra versiju.
Traktoriem ir jauns izskats ar uzsvaru uz melnu krāsu un uzlabotu redzamību, pateicoties plānākam izplūdes gāzu cauruļvadam. 7,4 litru AGCOPower dzinējs paliek nemainīgs, un arī modeļa numerācija no 8S.205 līdz 8S.305 nav mainījusies. Atjaunināto modeļu nosaukumiem ir pievienots tikai vārds Xtra.
Četrus juniormodeļus var aprīkot ar dažādām transmisijām: Dyna-7 (7 ātrumu); Dyna E-Power (divkāršais sajūgs) vai Dyna-VT (nepārtraukti mainīga). Tajā pašā laikā divi jaudīgākie modeļi ir aprīkoti tikai ar Dyna-VT pārnesumkārbu.
Kopumā 8S Xtra traktoru sērijai ir jauns izskats, kas būtībā ir tāds pats kā lielākajai (pašlaik flagmaņa) 9S sērijai.
Jaunās funkcijas ietver papildu reversīvu ventilatoru režģu tīrīšanai un lielāku ieplūdes režģi putekļu mazināšanai. Ir atjaunināta arī programmatūra, kas samazina trokšņa līmeni un degvielas patēriņu.
Salons ir uzlabots ar elektrisko spoguļu regulēšanu, apsildāmu aizmugurējo logu un uzlabotiem aizkariem. Ir pieejams papildu ekrāns ar Apple Carplay un Android Auto, ko var vadīt no roku balsta. Stūre ir kļuvusi plakanāka, lai atvieglotu vadību.
