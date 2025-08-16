Augusts ir piemērots daudzu garšaugu ievākšanai, jo tie šajā laikā ir pilnbriedā un visbagātākie ar ēteriskajām eļļām.
Vācot garšaugus, piemēram, timiānu, raudeni, piparmētru, citronmelisu vai lavandu, jāizvēlas saulains, sauss rīts, kad rasa jau nožuvusi un augi vēl nav sakarsuši.
Ziedus un lapas ieteicams griezt ar asām šķērēm vai nazi, izvairoties no pārāk koksnainām daļām. Savāktos garšaugus žāvē ēnainā, labi vēdināmā vietā vai žāvētājā, nepārsniedzot 35–40 °C temperatūru, lai saglabātu aromātu un aktīvās vielas.
Kad augi ir sausi un drūpoši, tos var saberzt un uzglabāt stikla burkās vai papīra maisiņos tumšā, sausā vietā.
