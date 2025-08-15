Labību audzēšana Latvijā aizņem lielāko daļu aramzemes, un tā ir svarīga gan pārtikas nodrošinājumam un dzīvnieku barības ražošanai, gan eksporta iespējām. Statistikas dati liecina, ka 2025. gadā iesēti 479.4 tūkst. ha graudaugu. Neraugoties uz nu jau gadsimtiem ilgo labību audzēšanas pieredzi, to audzēšanas tehnoloģiju inovācijas atkal un atkal prasa atbildēt uz it kā jau zināmiem jautājumiem. Viens no tiem – par sējas rindu attālumu.

Sējas rindu atstatuma nozīme

Rindu atstatumam ir izšķiroša nozīme, jo tas tieši ietekmē gaismas uztveršanu, barības vielu uzņemšanu, ūdens izmantošanu un kopējo kultūraugu attīstību. Pareizs rindu atstatums ļaus kultūraugiem efektīvi piekļūt nepieciešamajiem resursiem un samazinās konkurenci starp augiem. Optimāla rindu atstatuma noteikšana var uzlabot kultūraugu veselību, palielināt cerošanas ātrumu un galu galā – palielināt ražu.

Šaurs rindstarpu attālums mūsdienās skaitās 12.5 cm attālas sējas rindas. Tas joprojām ir standarta rindu attālums, kas ir pārbaudīta vērtība un kam var izdalīt šādas priekšrocības:

