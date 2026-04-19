Kanādiešu matemātiķi no Britu Kolumbijas universitātes savā jaunākajā pētījumā centušies atrast pierādījumus tam, ka mēs visi dzīvojam matricā un mūsu Visumu “izgudrojis” kāds dabiskas izcelsmes “superdators”, kas atrodas kaut kur ārpus saskatāmās realitātes. Tiesa, viņi nonāca pie mazliet negaidīta fundamentāla rezultāta: nekādas matricas nav, toties aiz esamības kulisēm tomēr atrodas Kaut Kas augstāks par matemātiku un vispār par cilvēkam piemītošo loģiku. Jau izklausās sarežģīti, vai ne? Tālāk būs vēl sarežģītāk...
Reāla ir tikai informācija
Lielākajai daļai mūsdienu sabiedrības labi zināmā fantastiskā kinofilma “Matrikss” izrādījusies tik iespaidīga un savā ziņā pat pārliecinoša, ka ideju par to, ka mēs visi dzīvojam kaut kādā noteiktā simulācijā un patiesā realitāte ir pavisam citāda, bez īpašas šaubīšanās dēvē tieši par matricu, un, atskanot šim vārdam, tādā gadījumā ikvienam acumirklī ir skaidrs, par ko šeit ir runa. Lai gan faktiski šo koncepciju pienāktos attiecināt uz V gadsimtā pirms mūsu ēras dzīvojušo sengrieķu filozofu Platonu: tieši viņam ilūziju veido nevis ļaunas mašīnas vai kaut kādi atnācēji no svešām pasaulēm, bet gan tā rodas pati – sak, tieši tā iekārtota šī pasaule, nekā citādi.
Tieši šo Platona ideju tad arī izlēma pārbaudīt kanādiešu matemātiķi profesora Mira Faizela vadībā. Katrā ziņā viņi bija un ir pārliecināti, ka diženā seno grieķu domātāja ideja joprojām ir dzīvāka par dzīvu, vairāk nekā lieliski un gluži organiski iekļaujoties supermodernajā kvantu gravitācijas teorijā, tikai tur, protams, visapkārt grozās daudz dažādu nianšu.