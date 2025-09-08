Ikviens izjutis nepārvaramu tieksmi pakasīt ādu pēc sarkano skudru, odu vai citu kukaiņu dzēliena, valkājot kodīgu vilnas džemperi vai apdegot saulē. Nieze ir biežākais ādas slimību simptoms, taču dažkārt tai var būt arī citi, ar ādu nesaistīti iemesli.

Ar kasīšanos nav līdzēts

Nieze var būt lokāla vai vispārēja, akūta vai hroniska, tas ir, ilgt vairāk par sešiem mēnešiem. Nieze parasti nav pastāvīga, bet uznāk viļņveidīgi. Galvas matainās daļas nieze visbiežāk saistīta ar seboreju jeb blaugznām, bet tās cēlonis var būt arī pedikuloze (utis). Ausu niezi var izraisīt auss sēra nogulsnējumi, savukārt niezošu pēdu iemesls var būt ne tikai sintētisko šķiedru zeķes, bet arī sēnīšu infekcija. Niezi var radīt kukaiņu kodumi, dažādi augi, piemēram, nātres vai latvāņi, ķīmiskas vielas, medikamenti, mehāniski kairinājumi, putekļi. Ziemā niezes iemesls var būt vēsais un sausais gaiss, kas sausina ādu. Biežākās ādas slimības, kuras izpaužas ar niezi, ir dažāda veida dermatīti (alerģiskais, atopiskais, seborejiskais), nātrene, sēnīšu un bakteriālās infekcijas, parazitārās slimības, piemēram, kašķis, insektu kodumi, hroniskas ādas slimības (ekzēma, psoriāze).

