Šķiet zīmīgi, ka Vikipēdija saistībā ar Vladimiru Majakovski, kurš vairākumam interesentu pazīstams faktiski tikai kā efektīgs jaunās padomju valsts pastāvēšanas paša sākuma dzejnieks un slavinātājs, piedāvā šādu “titulu” uzskaitījumu: padomju dzejnieks, dramaturgs, kinoscenārists, kinorežisors, kinoaktieris, gleznotājs, žurnālu LEF un Novij LEF redaktors. Ņemot vērā viņa salīdzinoši neilgo mūžu, izklausās pat ļoti iespaidīgi. Visticamāk, tieši tā tas arī ir.

Bakteriofoba rašanās

Viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem krievu dzejniekiem, par padomju literatūras klasiķi dēvētais Vladimirs Majakovskis dzimis 1893. gada 19. jūlijā Krievijas impērijas Kutaisi guberņas (mūsdienu Gruzijā) apdzīvotajā vietā Bagdadi izputējušu muižnieku ģimenē. Viņa tēvs – arī Vladimirs Majakovskis (1857–1906) – līdz 1889. gadam strādāja par trešās kategorijas mežzini Erevānas guberņā, bet vēlāk pārcēlās uz Bagdadi mežniecību. Dzimtas saknes iestiepjas Zaporižjes kazaku aprindās, jo zināms, ka dzejnieka vecvectēvs pa tēva līniju bijis Černomorskas karaspēka pulka jesauls, un tas deva viņam tiesības iegūt muižnieka titulu. Savukārt māte – Aleksandra Pavļenko (dzim. Afanasjeva (1867–1954)), cēlusies no Kubaņas kazakiem, bijusi jaukto krievu un ukraiņu asiņu mantiniece. Vēl Vladimiram bija divas māsas: Ludmila (1884–1972) un Olga (1890–1949), kā arī divi brāļi: Konstantīns un Aleksandrs, kuri gan abi nomira jau agrā bērnībā.

