Pētnieki pauduši: rūpīgi aplūkojot vēstures annāles, varot secināt, ka aizgājušo laiku lielākie individuālie blēži tomēr esot bijuši talantīgāki, katrā ziņā vērienīgāki par tiem, kuri mūsdienās gramstās pa citu cilvēku kabatām. Lai arī mūsdienās joprojām pastāv daudz krāpniecisko shēmu gan gluži individuālā, gan tostarp arī valsts un starpnacionālā mērogā, kopumā tās visas esot tikai ne īpaši radoši savulaik jau īstenotā pakaļdarinājumi. Visticamāk, spējīgo un ārkārtīgi talantīgo individuālo krāpnieku laikmets ir neatgriezeniski pagājis. Šajā materiālā piedāvājam pārskatu par dažiem sava laika ziņā patiešām ievērojamiem krāpniekiem.
Alesandro Kaliostro
Var atgādināt, ka leģendārā viltnieka grāfa Kaliostro īstais vārds bija Džuzepe Džovanni Batista Vinčenco Pjetro Antonio Mateo Franko Balsamo, un tik garš vārds viņam esot bijis tāpēc, ka Itālijā bija spēkā tradīcija jaundzimušos nodēvēt par godu nomirušajiem bezbērnu radiniekiem. Kaliostro dzimis 1743. gadā Palermo, un pirmo reizi saistībā ar nopietnu krāpšanu viņu apsūdzēja jau bērnībā. Vēlāk viņu dzimtenē vajāja par dokumentu viltošanu, viņš kopā ar dzīvesbiedri pārcēlās uz Krieviju, kur drīz vien krita valdnieces Katrīnas II nežēlastībā par to, ka bija samainījis grāfu Gagarinu mazuli, kuru Kaliostro pats it kā esot “uzcēlis no miroņiem”. Un, starp citu, vēl arī par to, ka viņu jau iepriekš kādā blēdībā bija atmaskojusi kāda Mītavas (mūsdienu Jelgava) baronese. Kaliostro patvērās Francijā, taču arī tur viņu drīz apsūdzēja krāpšanā, savukārt dzimtajā Itālijā viņam jau bija piespriests nāvessods, sadedzinot sārtā, lai gan vēlāk to nomainīja ar mūža ieslodzījumu, kuru arestētais Kaliostro izcieta līdz 1795. gadam.