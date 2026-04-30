Par to, ka alus dzeršana pirtošanās laikā galīgi nav stāsts par veselības stiprināšanu, ir runāts daudz, un tāpēc šoreiz gribu piedāvāt citu veidu, kā alu izmantot pirtī. Savam skaistumam un veselībai.

Alutiņu izbrūvēju

Kumeliņa pēdiņā:

Pieci mieti, div’ apiņi –

Kas par saldu alutiņu!

Apiņi ir ļoti noderīgs produkts – no tiem var gatavot ne tikai ierasto alu, bet arī veiksmīgi izmantot mājas kosmetoloģijā.

Tas pats alus

Pēc lustīgas dancošanas noderēs alus vanniņa nogurušajām pēdiņām. Auksts, putojošs alus lieliski atsvaidzina kāju ādu un mīkstina to. Pēc kāju vannošanas ieteicams noskalot tās ar ūdeni, lai nebūtu lipīguma sajūtas.

Savukārt alus maskas uz alus bāzes palīdz izlīdzināt grumbas.

Alus drabiņas

Alus drabiņas var izmantot gan kā ķermeņa skrubi, gan kā masku. Drabiņas ir bagātīgs mikro un makro elementu avots, kas piesātināts ar ūdenī šķīstošajiem B1, B2, B4, B5, kā arī taukos šķīstošajiem A un E vitamīniem un vairumu neaizvietojamo aminoskābju.

  • Vienkāršākā sejas maskas recepte

Uzklāt uz sejas ādas vēsas svaiga alus putas un pēc 10 minūtēm nomazgāt ar siltu ūdeni.

  • Atjaunojoša alus maska sejai

Sarīvē neapstrādātu kartupeli, pievieno 3 ēdamkarotes alus un 1 olas dzeltenumu. Samaisa, uzklāj uz sejas un ļauj iedarboties 10–15 minūtes, pēc tam noskalo ar vēsu ūdeni.

  • Alus šampūns

Ielej nefiltrētu alu nelielā katliņā un karsē uz lēnas uguns 15–20 minūtes. Pēc tam atstāj atdzist līdz istabas temperatūrai.

Matu mazgāšanai ņem vārīto alu un šampūnu vienādās daļās un sajauc. Ja nepieciešams, lieto kondicionieri vai balzamu.

Iedarbība: alus šampūns maigi noņem netīrumus, normalizē taukainu matu līdzsvaru, piešķir tiem spīdumu. Alus šampūnu var izmantot katrā matu mazgāšanas reizē.

