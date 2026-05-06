2016. gadā cienījama vecuma laupītāju banda, kuras teju vai visiem dalībniekiem bijusi visnotaļ vētraina kriminālā pagātne, Parīzē sarīkoja bruņotu laupīšanu, pēkšņi iebrūkot viesnīcas numurā, sasienot tur esošo galvenokārt ar sava kuplā dibena gorīšanu kameru priekšā ļoti slaveno amerikānieti un tālrādes realitātes šovu dalībnieci Kimu Kardašjanu un aiznesot sev līdzi dārglietas aptuveni 10 miljonu ASV dolāru apmērā.
Pēc kāda laika visu bandu pilnā sastāvā izdevās aizturēt. Bet tikai pērnā gada vasarā franču tiesa beidzot nolasīja spriedumu, kurā bandas vadoni un vēl septiņus dalībniekus atzina par vainīgajiem, piešķirot viņiem dažādus sodus. Tiesa, bez izņēmuma visi notiesātie izlaisti brīvībā...
Tiesnesis Dāvids de Pass paskaidrojis plašsaziņas līdzekļiem, ka apsūdzēto cienījamais vecums, viņu nopietnās problēmas ar veselību (piemēram, trīs bandas locekļi nemaz nenodzīvoja līdz sprieduma pasludināšanai) un visu “patiesās nožēlas paušana” pamudinājusi tiesu pieņemt salīdzinoši maigus sodus. Var piebilst arī to, ka vērā ņemts lielais izmeklēšanai patērētais laiks.
Bandas vadonis 69 gadus vecais Omars Aits Hedašs saņēmis visbargāko sodu – astoņu gadu ieslodzījumu, taču no tiem piecus gadus nosacīti. Trīs citi bandas locekļi saņēma katrs pa septiņiem gadiem, tostarp piecus no tiem nosacīti. Vēl trijiem piespriests no trim līdz pieciem gadiem, turklāt vai nu daļēji, vai pilnībā nosacīti. Vēl astoņi dalībnieki atzīti par vainīgiem ieroču glabāšanā, viņiem piespriests tikai naudassods. Taču katrā ziņā, ņemot vērā jau “nosēdēto” periodu izmeklēšanas laikā, nevienam notiesātajam vairs nevajadzēs atgriezties cietumā. Turklāt vēl divus savdabīgās “vecūkšņu bandas” locekļus vispār pilnībā attaisnoja.
2025. gada maijā Kima Kardašjana kārtējo reizi ieradās Parīzē, lai sniegtu liecības tiesā, kur atzina, ka visiem pāridarītājiem piedevusi, lai gan “trauma, protams, paliks uz visu atlikušo mūžu”. Lai arī tieši sprieduma pasludināšanas procedūrā cietusī nepiedalījās, tomēr viņa piekrita nepiespriest saviem pāridarītājiem pārlieku bargus sodus un atbalstīja viņu personīgos lūgumus maksimāli mīkstināt spriedumu.
