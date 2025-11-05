Pilnībā pārveidotā 70 tonnu preses koncepcija ir paredzēta augstas caurlaidspējas apvienojumam ar pastāvīgi augstu rituļu blīvumu un drošu ietīšanu, un tā nosaka pilnīgi jaunus šā mašīntipa veiktspējas izmērus.
Agregāts saņēmis Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Zelta medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Ar 'Claas' jauno agregātu tirgus varot gatavoties pārsteidzošiem un interesantiem parametriem lielrituļu presēm ar šķērsgriezumu 120 x 90 cm. Lai optimāli izmantotu kravas automašīnas, šāda liela rituļa transportējamajam garumam jābūt 2,45 metriem un svaram vismaz 500 kg, kas atbilst vairāk nekā 200 kg/m3.
Mašīnas koncepcija ir balstīta uz galveno pārnesumkārbu, kas ir integrēta rāmī, kas nodrošina lineāru jaudas plūsmu, kā arī tieva jūgstieņa un īsas dzenskrūves vārpstas izmantošanu.
Divi spararati, kas rotē ar ātrumu 1650 apgr./min, ir izvietoti gareniski braukšanas virzienam, un katrs sver 202 kg, uzglabā daudz enerģijas un stabilizē blīvēšanas procesu. Tie ir novietoti attiecīgi mašīnas kreisajā un labajā pusē.
Tā kā iedarbināšanas laikā tie tiek ieslēgti secīgi, kam seko virzulis un pēc tam rotors, iedarbināšanai nepieciešamās tehniskās pūles ir mazākas nekā iepriekšējos risinājumos. Pārslodzes gadījumā spararati tiek atvienoti, izmantojot elektrohidrauliski aktivizētu daudzplākšņu sajūgu, un tādējādi tiek atdalīti no galvenās piedziņas. Šajā procesā virzulis tiek aktīvi bremzēts, kas novērš nepieciešamību pēc bīdes skrūvēm un sadales sajūgiem.
Tā kā visa piedziņas sistēma sastāv no jaudas joslām un slēgtām pārnesumkārbām, apkopes darbi ir ievērojami samazināti: papildu piedziņas dzenskrūves vārpstai ir jāapkopj tikai viena cita vārpsta, kas ved uz mezglošanas mehānismu.
Jaunas palīdzības sistēmas atbalsta un atslogo vadītāju un tehnoloģiju. Piemēram, rotora un padeves grābekļa griezes momenti tiek nepārtraukti reģistrēti un tiek automātiski izslēgti neilgi pirms padeves grābekļa pārslodzes. Tas ievērojami ļauj samazināt kļūmju skaitu.
Sensoru reģistrētie slodzes dati papildus tiek parādīti ISOBUS terminālī un sniedz vadītājam informāciju par preses pašreizējo darba ātruma statusu. Šeit var izmantot arī TIM (Tractor Implement Management) risinājumu, kas līdz šim ir pazīstams no apaļo un lielo ķīpu presēm. Pēc atbilstošās braukšanas stratēģijas ievadīšanas, piemēram, maksimālās caurlaidspējas vai augsta ķīpu blīvuma, sistēma pielāgo braukšanas ātrumu atkarībā no mašīnas slodzes un materiāla uzvedības. Sensoru vērtību novērtējumi, kas balstīti uz mākslīgo intelektu, ļauj automātiski uzturēt optimālu veiktspējas līmeni, pat mainoties kultūraugu veidiem.
Vēl viena mākslīgā intelekta atbalstīta palīgsistēma regulē ķīpas garumu un svaru sinhronizēti ar presēšanas procesu atbilstoši individuālām specifikācijām. Tas nodrošina ļoti augstu ķīpas svara un garuma homogenitātes līmeni. Vadītājam ir jāiestata tikai garums un svars; sistēma veic visus pārējos pielāgojumus automātiski.
Turklāt algoritms izmanto iekšējo atmiņu, lai nepārtraukti attīstītos. Tāpēc regulēšana ir paredzoša, nevis vēlāk koriģējoša.
Ar svara novirzēm tikai +/-2% šī koncepcija nosaka jaunus standartus kvalitātes un izmaksu efektivitātes ziņā, un tas viss bez integrētas svēršanas ierīces. Jaunais mezglošanas mehānisms veido dubultu mezglu, kas apvieno mezglu izturību ar zemu spriegojumu un konsekventi novērš auklas atlikumus mezglošanas procesā. Tādējādi tiek saglabāti 70% auklas stiepes izturības, tāpat kā klasiskajā cilpas mezglā. Tas ļauj izmantot auklu ar lielāku tekošo garumu uz kilogramu vai palielināt mezglu skaitu uz metru, vienlaikus saglabājot tādu pašu rituļa stabilitāti – ekonomiski un ekoloģiski vērtīgs sasniegums.
Ar šo pilnīgi jauno preses koncepciju Claas ievieš pilnīgi jaunu veiktspējas dimensiju lielajā 70 tonnu presē.
