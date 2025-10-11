Starptautiska pētnieku grupa vispusīgi izanalizējusi Pasaules veselības organizācijas (PVO) sarūpētos datus nolūkā konstatēt aizvadīto 100 gadu laikā notikušās sieviešu un vīriešu fizisko atšķirību izmaiņas, vispirms noskaidrojot, ka kopumā visa cilvēce kļuvusi smagāka un augumā lielāka, turklāt vīrieši to paveikuši pat divas reizes ātrāk par sievietēm.
Piebilsts, ka dzimumu izmēru dimorfisms – ievērojamas tēviņu un mātīšu atšķirības – novērojams daudzām dzīvnieku sugām. Pētnieki noteikuši divus galvenos šādu atšķirību iemeslus: vienai sugu grupai tēviņi ir lielāki saistībā ar konkurenci par mātītēm vai to labvēlību, savukārt otrai sugu grupai mātītes ir lielākas saistībā ar reproduktīvajiem iemesliem.
Cilvēkiem vīrieši vidēji ir lielāki, muskuļotāki un smagāki par sievietēm, un iepriekš veiktie pētījumi bija apliecinājuši, ka šīs atšķirības, iespējams, saistītas ar konkurenci, kas jāiztur vīriešiem cīņā par sievietēm, jo agrākos laikos parasti uzvarēja lielākie vīrieši. Mūsdienu pasaulē dzimumu dimorfismam it kā vajadzētu kļūt mazāk nozīmīgam, tomēr vīrieši vienalga turpina kļūt aizvien lielāki, un saistībā ar to pētnieki izvirzījuši pieņēmumu, ka tas tā notiek tāpēc, ka sievietes joprojām saglabājušas tradīciju dot priekšroku liela auguma un izmēra partneriem.
Tostarp piebilsts, ka tik straujš izmēru pieaugums vīriešiem uzrāda arī savas negatīvās puses, galvenokārt saistībā ar dažādām veselības problēmām. Piemēram, lielāka auguma vīrieši biežāk pakļauti onkoloģiskajai saslimšanai, kā arī viņiem ikdienā vajag vairāk pārtikas, lai spētu nodrošināt sava organisma pilnvērtīgu funkcionēšanu, savukārt tam ir tendence ātrāk novest pie sirds asinsvadu slimībām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu