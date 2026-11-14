Šis nu ir viens produkts, kas tiek cepts teju ikvienā kurzemnieka mājā. Patiešām unikāls produkts, kura pirmsākumi meklējami Ziemeļkurzemes lībiešu sētā, vēlāk izplatījies visā Kurzemes pusē. Sklandrausi mūsdienās var uzskatīt par katra kurzemnieka goda lietu, bet kāpēc gan lai neceptu arī citos Latvijas novados?
Sklandraušu cepšanas meistarības pārzinātāja, viesu mājas Ūši saimniece Dženeta Maļinska atceras:
“Mana iepazīšanās ar sklandrausi notika jau agri bērnībā, kad to cepām kopā ar vecākiem. Rudenī, kad dārzeņu raža no lauka bija novākta, jācep sklandu rauši! Tā manā kurzemnieces apziņā izveidojās cieša pārliecība, ka sklandraušu gatavošana ir kārtīga kurzemnieka goda lieta.” Šobrīd sklandrausis jau ir kļuvis arī par šīs viesu mājas atpazīstamības zīmi.