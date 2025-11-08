Eiropas Komisija ir atbalstījusi Latvijas un citu ES dalībvalstu ierosinājumu avansā izmaksāt lielāku ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalstu (ISIP) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu (BLA).
ISIP avanss tiks izmaksāts 70%, bet BLA – 85% apmērā.
Šogad ISIP provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 80 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā izmaksās 70%, t. i., aptuveni 56 eiro/ha.
Savukārt ISIP novados ar īpašiem apstākļiem jeb novados, kur veģetācijas perioda ilgums ir īsāks par 195 dienām un lauksaimniecības zemes kvalitatīvais vērtējums ir mazāks nekā 38 balles vai kuri robežojas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ISIP provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 90 eiro/ha, no kuras avansa maksājumā izmaksās aptuveni 63 eiro/ha. Bioloģiskajām saimniecībām BLA likme šogad atkarībā no audzētajiem kultūraugiem ir 43–518 eiro/ha.
Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas sācis jau 16. oktobrī. Avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ ZM un LAD aicina lauksaimniekus elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārliecināties, vai LAD ir iesniegta visa nepieciešamā papildu informācija.
Avansa maksājumu izmaksa tiks veikta pakāpeniski. Vispirms maksājumu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībā būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude.
