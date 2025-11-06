Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par atbalsta piešķiršanu ELFLA pasākumam "Mācības", nodrošinot iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas lauku teritorijā reģistrēto uzņēmumu darbiniekiem, kā arī fiziskām personām, tādējādi paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju.
Kopējais pasākumam paredzētais publiskais finansējums līdz 2029. gadam ir 6 miljoni eiro, no kura ES līdzfinansējums ir 5,1 miljons eiro (85%) un Latvijas valsts finansējums – 900 tūkstoši eiro (15%).
Pasākumā atbalstīs teorētiskās un praktiskās mācības grupās, tostarp pieredzes gūšanu saimniecībās, mežā un uzņēmumos.
Mācību ilgums no 16 līdz 160 stundām, no tā 30–60% jābūt praktiskajām nodarbībām.
Uz finansējumu var pretendēt juridiskas personas, kooperatīvi un nevalstiskās organizācijas, kam ir pieredze pieaugušo tālākizglītības īstenošanā, pietiekams personāls ar apmācību veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju un pieredzi, kā arī pietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums – atbilstoši noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Finansējuma saņēmējus, kas sniedz pakalpojumu, izvēlēsies publiskā iepirkumā, nodrošinot konkurenci.
Atbalsta intensitāte ir 80–100% atkarībā no apmācāmā gala labuma guvēja.
