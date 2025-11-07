Tehnoloģija saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Zelta medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Pilnīgi jaunā Line Traction piedziņas koncepcija, ko izstrādājušas Müller Landmaschinen un Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, aizstāj iepriekš ierastos gareniskos un šķērsvirziena diferenciāļus ar hidrostatisko sistēmu planetārajās gala piedziņās. Pirmo reizi tas ļauj katram ritenim braukt ar pareizo ātrumu, braucot līkumos, kas ievērojami uzlabo saķeri un ievērojami palielina drošību kritiskajās robežās.
Lai izvairītos no spriedzes pilnpiedziņas transportlīdzekļu piedziņas sistēmā, braucot līkumos, ir jālīdzsvaro ātruma atšķirības starp priekšējo un aizmugurējo asi vai starp diviem riteņiem uz vienas ass. Diferenciāļi mūsdienās ir visizplatītākie, savukārt hidrostatiskā vai elektriskā atsevišķu riteņu piedziņa tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos kā alternatīva lauksaimniecības pašgājējmašīnās vai joprojām ir prototipa stadijā. Ja rodas slīdēšana, riteņu ātrums ir jāsamazina vai pat pilnībā jāsinhronizē. Tāpēc jo īpaši diferenciāļu bloķētāji efektīvi piespiež transportlīdzekli braukt taisni uz priekšu. Tādējādi tie neatbalsta vadītāju sarežģītā reljefā vai sarežģītās braukšanas situācijās un bieži vien ir arī grūti vadāmi.
Line Traction ne tikai ļauj atteikties no gareniskā diferenciāļa, kas parasti sastopams šādos transportlīdzekļos, lai izlīdzinātu ātrumu starp abām piedziņas asīm, bet arī no šķērsvirziena diferenciāļiem, kas nodrošina ātruma izlīdzināšanu starp riteņiem uz vienas ass. Tādēļ visu četru riteņu piedziņas vārpstas vienmēr griežas ar vienādu ātrumu. Riteņu ātrums tiek regulēts tikai lejpus esošajās planetārajās gala piedziņās. Šeit jauda plūst no saules zobrata uz riteņa rumbu caur planētas nesēju. Tomēr atšķirībā no parastajām gala piedziņām Line Traction piedziņā gredzenveida zobrats nav pastāvīgi savienots ar ass korpusu, bet to hidrostatiski atbalsta ārējais sadales dēlis un radiālie virzuļi.
Braucot cauri līkumam, hidrostatiskajās ķēdēs integrētos proporcionālos vārstus (pa vienam uz riteni) var mērķtiecīgi atvērt, tādējādi gredzenveida zobrati kontrolēti rotē pretēji virzienam. Tas savukārt samazina planētnesēja ātrumu un līdz ar to arī riteņu ātrumu. Šajā gadījumā ārējais ritenis vienmēr uzņemas galveno lomu, kas nozīmē, ka hidrostatiskā sistēma pilnībā fiksē gredzenveida zobratu savā pozīcijā. Pārējiem riteņiem, kas brauc īsākus attālumus, proporcionālie vārsti tiek atvērti, līdz tiek sasniegti attiecīgie nominālie ātrumi atkarībā no stūres leņķa un ātruma.
Praktiskas priekšrocības
- Labāka saķere – katrs ritenis darbojas ar optimālu ātrumu.
- Lielāka drošība – īpaši nogāzēs un līkumos, kur tradicionālie diferenciāļu bloķētāji var būt bīstami.
- Mazāki zāliena un augsnes bojājumi, jo nav nevajadzīgas riteņu slīdēšanas.
- Vienkāršāka vadība, jo nav nepieciešams manuāli ieslēgt vai izslēgt bloķētājus.
Šī sistēma iezīmē jaunu virzienu pilnpiedziņas transportlīdzekļu konstrukcijā, jo līdz šim hidrostatiskā vai elektriskā individuālā riteņu piedziņa tika izmantota tikai atsevišķos prototipos. DLG Zelta medaļa apliecina, ka šī tehnoloģija tiek uzskatīta par ievērojamu soli uz priekšu lauksaimniecības tehnikas inovācijās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem