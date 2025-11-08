Zemkopības ministrijas (ZM) gada balvas "Lielais loms 2025" balvu par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā saņēmis Salacgrīvas zvejnieku saimniecības "Kurķis" īpašnieks Aleksandrs Rozenšteins, informēja ministrijā.
"Lielais loms 2025" laureātiem piešķirtas balvas sešās nominācijās.
Nominācijā "Gada izaugsme zivsaimniecībā" balva piešķirta zivju pārstrādes uzņēmumam SIA "Banga LTD", savukārt par "Inovāciju zivsaimniecībā" atzīts zivju pārstrādes uzņēmums SIA "Karavela".
Balvu nominācijā "Labākais vietējais zvejā" saņēma zivju pārstrādes uzņēmums SIA "Forele AN", bet balvu par "Ieguldījumu zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā" ieguva biedrība "Usmas krasts".
Vienlaikus nominācijā "Jauns un daudzsološs nozarē" balvu ieguva zvejnieku saimniecības "Oskars-D" īpašnieks Oskars Dančauskis, bet mūža ieguldījumu zivsaimniecībā ieguva Rozenšteins.
"Lielais loms" ir zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.
"Lielais loms" notiek 11. reizi.
