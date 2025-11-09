Ar valdības apstiprinātiem grozījumiem LEADER noteikumos paplašināts atbalsta pretendentu loks uzņēmējdarbības projektiem – uz atbalstu var pretendēt uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 350 tūkstošiem eiro (iepriekš 150 tūkstoši), tādējādi sniedzot iespēju arī lielākiem uzņēmējiem izmantot atbalsta iespējas.
Šādi uzņēmumi jau ir nostiprinājušies tirgū un atraduši savu tirgus nišu. Tādēļ pastāv potenciāli lielākas iespējas, ka tie veidos jaunas darba vietas, kā arī ir atvērti inovācijām, kas ir viens no LEADER pieejas pamatelementiem, un ir atvērti ilgtspējīgu risinājumu ieviešanai.
Noteikumos ir paplašināts fiksētās summas maksājuma ar budžeta projekta aprēķina metodi Lauku biļete atbalsta pretendentu loks, ietverot ne tikai uzņēmējdarbības uzsācējus lauku teritorijā, bet arī esošus saimnieciskās darbības veicējus, tādējādi nodrošinot vienkārša atbalsta iespējas mazās uzņēmējdarbības attīstībai līdz 15 tūkstošiem eiro.
Savukārt projektiem, ko īsteno kā fiksētās summas maksājumu Jauniešu iniciatīvas, ar grozījumiem atcelts ierobežojums pasākumus īstenot tikai lauku teritorijā.
Tas ļauj apgūt zināšanas un prasmes lauku jauniešiem un bērniem arī tajos pasākumos, ko rīko ārpus lauku teritorijas.
Grozījumi noteikumos paredz vienkāršotu atbalsta saņemšanu un procesu administrēšanu nelieliem projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 15 tūkstošiem eiro, paredzot tiem ieviest vienkāršoto izmaksu – fiksētas summas maksājumu, kas balstīts uz budžeta projekta aprēķina metodi. Tādējādi tiks veicināta finanšu līdzekļu efektīvāka administrēšana un mazināts administratīvais slogs gan atbalsta saņēmējiem, gan administrējošām iestādēm.
Minētais pasākums tiek īstenots, izmantojot LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) pieeju. Tas nozīmē, ka lēmumi par atbalsta piešķiršanu balstās uz vietējo rīcības grupu (VRG) izstrādātām vietējās attīstības stratēģijām 2023.–2027. gadam.
Visā Latvijā pašlaik darbojas 33 biedrības vai nodibinājumi, kas apvieno publiskā un privātā sektora pārstāvjus un kopīgi risina vietējās attīstības jautājumus savā darbības teritorijā, tostarp izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas.
