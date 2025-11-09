Tehnoloģija saņēmusi Vācijas Lauksaimniecības biedrības (DLG) Inovāciju balvas Sudraba medaļu, kas tiks pasniegta starptautiskajā lauksaimniecības tehnikas un tehnoloģiju izstādē "Agritechnica 2025" Hannoverē laikā no 9. līdz 15. novembrim.
Dzinēja/pārnesumkārbas vadības sistēmas ļauj traktorus darbināt diapazonos, kas piedāvā labvēlīgu degvielas patēriņu un nodrošina ērtu braukšanu. Līdz šim izmantotās sistēmas parasti ir balstītas uz iepriekš noteiktām dzinēja apgriezienu un pārnesumkārbas attiecību kombinācijām, kas var izraisīt ātruma samazināšanos vai darbību nelabvēlīgos diapazonos ļoti svārstīgos slodzes apstākļos.
Tāpēc Claas saviem jaunajiem lielajiem Axion traktoriem piedāvā jaunu adaptīvo piedziņas vadības sistēmu.
Galvenā ideja
Jaunā Claas adaptīvā piedziņas vadības sistēma ļauj traktoram mācīties un pielāgoties darba apstākļiem, lai panāktu:
- mazāku degvielas patēriņu,
- vienmērīgāku un ērtāku braukšanu,
- maksimālu jaudas izmantošanu bez pārslodzes.
Tradicionālās sistēmas balstās uz iepriekš noteiktiem dzinēja apgriezienu un pārnesumu kombināciju diapazoniem, kas bieži vien neder dinamiskos apstākļos (piemēram, straujas slodzes maiņas laukā). Claas risinājums šo problēmu novērš, izmantojot adaptīvu, prognozējošu vadību.
Tehnoloģiskie pamati
Sistēma darbojas, izmantojot:
- dzinēja, pārnesumkārbas un hidraulikas efektivitātes kartes,
- mākslīgā intelekta algoritmu, kas analizē un mācās no iepriekšējiem braucieniem.
Tādējādi traktors spēj prognozēt un automātiski pielāgoties slodzes izmaiņām.
Galvenās apakšfunkcijas
1. Automātiskā slodzes paredzēšana
- Sistēma mācās no pirmā brauciena uz lauku un atpakaļ.
- Tā “atceras” vietas, kur slodze mainās (piem., kad nolaiž darba agregātu).
- Turpmākajos braucienos dzinējs un pārnesumkārba iepriekš pielāgojas – novēršot dzinēja “aizrīšanos”.
2. Degvielas optimizētā slodzes kontrole
- Uztur dzinēju efektīvākajā apgriezienu diapazonā daļējas slodzes apstākļos.
- Tādējādi tiek samazināts īpatnējais degvielas patēriņš.
3. Automātiskā jaudas samazināšana
- Pilnas slodzes režīmā sistēma nodrošina, ka pārnesumkārba saņem maksimālo iespējamo jaudu, bet dzinējs netiek pārslogots.
4. Hidrauliskās plūsmas pielāgošana
- Traktors analizē sūkņa un vārstu datus, lai noteiktu, vai hidrauliskā eļļas plūsma ir pietiekama agregātu darbībai.
- Tas uzlabo energoefektivitāti un darba precizitāti.
5. Dzinēja jaudas palielināšanas pārvaldība
- Sistēma reāllaikā analizē jaudas plūsmu no dzinēja uz jūgvārpstu un pārnesumkārbu.
- Tā dinamiski regulē dzinēja jaudu, nepārsniedzot griezes momenta ierobežojumus un nodrošinot vienmērīgu darbību bez “lecieniem”.
Rezultāts
Pateicoties šo apakšfunkciju sadarbībai, Claas izstrādātā sistēma:
- uzlabo energoefektivitāti,
- nodrošina vienmērīgu jaudas piegādi,
- samazina darbības traucējumu risku,
- uzlabo vadāmību un darba komfortu operatoram.
