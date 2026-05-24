Katram laikmetam ir savi simboli, no kuriem daži ne tikai saglabājas nākamo paaudžu atmiņā, bet joprojām paliek apritē. Pagājušajā gadsimtā PSRS par vienu no tādiem simboliem kļuva savdabīga soma–maisiņš, kas tautā bija nodēvēts par “katram gadījumam” jeb vienkārši tīkliņu. Runa ir par apbrīnojami parastu, varbūt pat absolūti primitīvu veidojumu – tas faktiski bija visparastākais tīkls ar pievienotiem tāda paša materiāla rokturīšiem, kuru savulaik lietoja varbūt ne gluži bez izņēmuma visi padomju pilsoņi, bet noteikti to lielākais vairākums.
Satīriķa un diktatora izšķirošā loma
Lai kā arī būtu dažādos citos sabiedriskās dzīves aspektos, pagājušā gadsimta 30. gadu vidus beigās tīkliņa lielā popularitāte un izplatība PSRS bija kļuvusi par boļševiku valdīšanas īstenotās ekonomiskās politikas tādu kā spilgtu atspoguļojumu, pat iemiesojumu.
Viena no versijām pauž, ka par tīkliņu “katram gadījumam” šis izstrādājums kļuva tā laika rindās Maskavas veikalos, kad tur neilgi pirms 2. Pasaules kara bija atceltas kartītes virknei produktu. Tas nozīmēja to, ka tie ne gluži vienmēr visiem bija pieejami, tāpēc, izejot no mājas, maskavieši sāka paķert līdzi tīkliņu, sak, katram gadījumam – ja nu pēkšņi kādā veikalā vai ielu tirdzniecībā pa ceļam patrāpās kaut kas kārojams un sen nedabūts. Ja nepatrāpīsies, nav nekādas bēdas – tukšs tīkliņš kabatā neaizņem pārlieku daudz vietas. Turklāt labi zināms, ka ne tajā laikā un pat vēl līdz PSRS pastāvēšanas beigām veikalos nepiedāvāja ne maisiņus, ne jebkādus citus atribūtus iegādāto produktu pārnēsāšanai (izņemot varbūt tikai parupju ietinamo papīru), tāpēc cilvēkiem vienmēr bija jāņem līdzi kaut kas savs.