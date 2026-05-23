Cilvēks šajā pasaulē nav vienīgā dzīvā būtne, kas iemācījusies dažādas vielas izmantot, lai iegremdētos mainītas apziņas stāvoklī. Izrādās, arī dzīvnieki labprāt mēdz izmantot dažādus dabiskos stimulētājus: kāds, iespējams, to dara gluži apzināti, kāds cits vienkārši nejauši tiem uzduras ikdienišķajos barības meklējumos.

Zīdastes un apreibinošās ogas

Ciedru zīdaste ir neliels putniņš ar melnu “masku” uz acīm un dzeltenu pušķīti astes galā, un tas lielākoties mīt Kanādas un ASV ziemeļu daļas mežos. Tā parastā barība ir kukaiņi un dažādas dabas veltes, galvenokārt ogas. Nobriešanas sezonā zīdastes spēj apēst vairākus desmitus tādu ogu vienā piegājienā. Bet šeit problēma ir tāda, ka ne gluži vienmēr patrāpās svaigas ogas, proti, mēdz būt arī jau iebojātas, un tām savukārt ir tendence ātri uzrūgt, izdalot etanolu – ķīmisko savienojumu, kas ir pamatā alum, vīnam, degvīnam un citiem alkoholiskajiem dzērieniem. Kad putni pārēdušies šādas ogas, tie sāk uzvesties līdzīgi iereibušiem cilvēkiem: zaudē kustību koordinācijas spējas, palēnināti reaģē uz apdraudējuma tuvošanos, mēdz ietriekties kokā, logu un automašīnu stiklos, rezultātā bieži aizejot bojā.

