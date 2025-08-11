 Augļu dārzos kārtējo reizi būs jāiztiek bez izcilām ražām. Ieilgušās, nepareizās, ziedoņa laikā nevajadzīgās negatīvās temperatūras augļu kokiem nodarīja neatgriezeniskus bojājumus, gan pumpuriem plaukstot, gan ziedot, gan noziedot. Atšķirīgi katrā pagastā un katrā dārzā.

It kā nepietiktu ar sala postījumiem, dārzos, kuros augļu raža būs, par sevi pārāk uzkrītoši liek manīt ābeļu un bumbieru kraupis. Turpinoties augļu briešanai, turpinās arī kraupja infekcijas sekundārā attīstība. Augustā slimības attīstībai parasti pietiek gan mitruma, gan siltuma, tāpēc, ja infekcija augļu koka vainagā ir, tad saskatīt pazīmes uz tīrajiem augļiem ir tikai laika jautājums. Tādēļ, ievērojot nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, vēlās rudens un ziemas šķirnes augļus, izmantojot atbilstoša fungicīda smidzinājumu, var aizsargāt no kraupja infekcijas izplatības.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē