Vietām Latvijā sākušies agro ziemas kviešu šķirņu kulšanas darbi, bet aktīvi ziemas kviešu kulšanas darbi varētu sākties nākamnedēļ, pastāstīja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra.
Skudra norādīja, ka agrās ziemas kviešu šķirnes vietām Latvijā sāka kult jau šonedēļ, daudziem saimniekiem darbus sākot ceturtdien, 7. augustā. Tomēr viņš piebilda, ka ziemas kvieši ne Zemgalē, ne Vidzemē vēl nav līdz galam nogatavojušies.
Tāpat viņš minēja, ka kviešiem vēl ir augsts mitruma līmenis, bet saimniecības, kurām ir kaltes, var sākt novākšanas darbus un graudus žāvēt. Tomēr graudu žāvēšana palielina izmaksas.
Skudra arī atzīmēja, ka kviešiem šogad ir samērā labs proteīna līmenis, salīdzinot ar gadu iepriekš, proteīna līmenim sasniedzot 12,6-13,6%, bet šobrīd kviešiem ir zema tilpuma masa, kā rezultātā daļa no ziemas kviešiem uz laukiem varētu būt lopbarības kvalitātes.
Tāpat LLKC augkopības konsultants skaidroja, ka ziemas mieži šogad ir nokulti visās vietās, kurās bija iespējams uzbraukt uz laukiem ar smago tehniku, kā arī lielā daļā Latvijas ir nokults ziemas rapsis, tostarp Zemgalē. Tomēr ziemas rapša kulšanas darbi vēl turpinās.
Viņš atzīmēja, ka ziemas rapša ražas šogad ir salīdzinoši labas, sākot no 2,6 līdz vairāk nekā četrām tonnām rapša uz hektāru.
Tāpat Skudra pozitīvi vērtēja valdības lēmumu pasludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā, kas būs nozīmīgs solis, jo lauksaimnieki ir uzņēmušies saistības un piegādes līgumus, kuru saistības ārkārtējā situācija atvieglos. Ārkārtējā situācija palīdzēšot arī ar tiešmaksājumu un atbalsta programmu prasībām, kā arī nodokļu radīto slogu.
