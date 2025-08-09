Lauka pupu sējumos līdz jūlija vidum bija novērojamas izplatītākās lapu slimības – pupu brūnplankumainība un pupu koncentriskā plankumainība.
Vēl šajā sezonā, sevišķi, ja turpināsies mitrais laiks, slimību klāstam pievienosies pupu rūsa – arī sēņu ierosināta slimība. Dažu novadu atsevišķos sējumos jūlijā bija vērojama retāk sastopama slimība – pupu neīstā miltrasa (Peronospora viciae), šis ierosinātājs nav bīstams citiem tauriņziežiem.
Visticamāk, patogēna attīstību šogad veicinājis vēsais laiks ar temperatūru 5–20 ºC un bagātīgie nokrišņi. Ierosinātājas oosporas augsnē saglabāsies vairākus gadus. Uz inficētajiem audiem turpinās veidoties konīdijas, ja gaisa mitrums pārsniegs 90% un gaisa temperatūra būs zema –10–12 ºC (var būt arī vairāk, bet nederēs liels karstums). Konīdijas izplatās ar vēju no slimības izraisītajiem plankumiem, izraisot sekundāro inficēšanos arī citos sējumos.
Pupu laputis, kas sējumos ierodas no citiem barības augiem, turpinās baroties ar zaļajām auga daļām, tostarp pākstīm. Kaitēkļi augsnē nepārziemos, tie migrēs tālāk. Pupu sēklgrauzim, kas nu jau kļuvis par pierastu kaitēkli pupu sējumos, augustā oliņu laiks beidzies, jo izšķīlušies kāpuri jau iekļuvuši pākstīs un turpinās baroties ar nenobriedušajiem pupu graudiem. Daļa kāpuru pirms kulšanas jau būs paspējuši kļūt gan par kūniņām, gan pieaugušām vabolēm un, atstājušas pupā izejas apaļo caurumu, paliks uz lauka ziemot augsnē. Nesteidzīgākie sēklgraužu pārstāvji ziemos pupu graudos kā kāpuri vai kūniņas turpat kur pupas.
Izlietojot pupas lopbarībai, kaitēkļa dzīves cikls beigsies pusceļā, bet, ja invadētās pupas saglabās sēklai, attīstība turpināsies pavasara pusē.
Tauriņziežu smecerniekus pupu un zirņu sējumos līdz augustam jau esam aizmirsuši, jo izrobotās lapas atrodamas augu lejasdaļā, tomēr kāpuri ar gumiņiem barojas visu vasaru – tie šomēnes attīstīsies par vabolēm, kas turpat augsnē ziemos.
Zirņu sējumos izplatītam kaitēklim – tumšā zirņu tinēja tauriņiem – lidošanai it kā ne pārāk labvēlīgie laikapstākļi tomēr netraucēja atsaukties feromonu lamatu aicinājumam – lamatās ielidoja pietiekami daudz vīrišķo īpatņu, kas ļāva secināt, ka sējumos kaitēkļu populācija turpina dzīvi. Pirms graudu kulšanas būs iespēja salīdzināt tinēju kāpuru bojāto zirņu daudzumu ar veselajiem.
Lielākās daļas kāpuru kulšanas laikā pākstīs vairs nebūs, tie būs devušies prom, lai kokonos pārziemotu augsnē, bet sagrauztie graudi un ekskrementi liecinās par tinēju nedarbiem.
VAAD mājaslapā sadaļā noverojumi.vaad.gov.lv katru dienu pieejama jaunākā informācija par kultūraugu sējumos un stādījumos novērotajiem nekarantīnas kaitēkļiem, slimībām, kā arī kultūraugu attīstības stadijām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem