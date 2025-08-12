Sīpolu audzētājiem no sīksīpoliņiem izaugušajai sīpolu ražai augustā pienāks novākšanas laiks. Raža labāk uzglabāsies, ja laikapstākļi šim darbam atvēlēs siltu un sausu laiku un sīpolus varēs novākt ar pilnībā izžuvušu sakņu kakliņu.
Sīpolu briešanas laikā bīstamākās slimības – sīpolu neīstās miltrasas – attīstībai bija diezgan labvēlīgi apstākļi, un tā inficēja ne vienu vien stādījumu. Ražai no slimības skartajām vietām pievēršama lielāka uzmanība, jo uzglabājot tā var sākt ātrāk bojāties. No sēklām sētajās platībās, kurās sīpolus novāks vēlāk, šomēnes, veicot fungicīda smidzinājumu, vēl tos iespējams aizsargāt, ierobežojot puves, sīpolu rūsu un melno sodrējumu.
Arī ķirbjaugiem ir savas miltrasas. Ķirbjaugu neīstā miltrasa galvenokārt apdraud gurķus un ķirbjus, bet saslims arī inficētajam stādījumam blakus augošie kabači. Ja augustā laikapstākļi būs tikpat dažādi un neatbilstoši ierastajam ritmam, tad, sagaidot augstu gaisa mitrumu un pieticīgu siltumu, slimība turpinās attīstīties.
Augustā parasti uzrodas arī ķirbjaugu miltrasa, kas vizuāli vairāk atbilst nosaukumam, jo lapas pārklājas ar gaišu apsarmi. Palielinoties gaisa mitrumam, visiem ķirbjaugiem pastāv iespēja inficēties ar ķirbjaugu sausplankumainību – augu lapas kļūst nekrotiskas un strauji iet bojā. Iespējama arī baltās puves attīstība – šī slimība dod priekšroku vēsākiem laikapstākļiem.
Tomēr, ja ķirbjaugu stādījums atrodas jaunā, iepriekšējos gados ar šiem kultūraugiem nesaistītā vietā, tajā nav nezāļu, nav iespēju slimību ierosinātājiem pa vējam atlidot no kaimiņu laukiem, ir izvēlētas slimību izturīgas šķirnes, tad no fitosanitārā viedokļa turpināsies ražas briešana un novākšana.
Galda biešu stādījumos iespējama biešu miltrasas attīstība – to provocēs vēsas naktis un karstas dienas. Pirmās slimības pazīmes vienmēr parādīsies uz vecākām lapām, kas ir atsaucīgākas pret patogēna klātbūtni. Silts un mitrs laiks veicinās biešu rūsas attīstību – rūsas brūnie spilventiņi, pārklājot lapas, neļaus tām pildīt savas funkcijas. Vēlākos sējumos, izvērtējot smidzinājuma lietderību un ievērojot nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai, vēl iespējams aizsargāt lapas no biešu lapu sīkplankumainības, biešu lapu sarmplankumainības, biešu lapu joslainās plankumainības pārliekas izplatības sējumā.
Dažos gados biešu sējumos novērojama pupu laputu savairošanās. Kolonijas izvietojas lapu apakšpusē, tās deformējot. Augustā kaitēkļi būtiski vairs augu attīstību neietekmēs, turklāt laputīm ir daudz dabīgo ienaidnieku.
Burkānu sējumos uz lapām iespējama čemurziežu īstās miltrasas attīstība. Līdzīgi kā biešu miltrasai, arī šim ierosinātājam attīstībai vajadzīgas vēsākas naktis ar paaugstinātu gaisa mitrumu un siltas, sausas dienas. Inficētās lapas kļūst trauslas un apgrūtina mehanizētu burkānu novākšanu. To apgrūtinās arī pārlieka burkānu lapu sausplankumainības un burkānu lapu brūnplankumainības attīstība uz lapām. Slimības attīstīsies pietiekami lielā gaisa temperatūras amplitūdā un palielinātā gaisa mitrumā – tas parasti atbilst augusta laikapstākļiem. Tādēļ ir iespējama lapu slimību ierobežošana ar atbilstoša fungicīda smidzinājumu.
Vēlīno kāpostu stādījumi arī nav imūni pret slimību izplatību, ja iestājas patogēniem labvēlīgi laikapstākļi. Tādēļ, lai samazinātu to izraisītos ražas zudumus un uzlabotu uzglabāšanās iespējas, var veikt fungicīda smidzinājumu, pasargājot no krustziežu sausplankumainības un dažādu puvju izraisītiem bojājumiem.
Visiem kultūraugiem, pirms veikt kādas slimības ierobežošanu, vispirms preparāta aprakstā jānoskaidro, cik dienām jāpaiet no smidzinājuma brīža, līdz dārzeņus atkal drīkst novākt un piedāvāt patēriņam.
Iespējams, nogaidīšanas laiks strauji augošajiem dārzeņiem ir ekonomiski neizdevīgs – tad labāk iztikt bez augu aizsardzības līdzekļa (AAL) lietošanas, jo pāraugušo produkcijas daļu nebūs kur realizēt. Attiecībā uz puvju ierobežošanu jāatceras, ka baktēriju ierosinātu slimību – piemēram, dārzeņu slapjo puvi – fungicīda smidzinājums neierobežos.
Kāpostu kaitēkļiem vējainā un lietainā vasara nebija pati labākā, bet kaitēkļi nekad nepadodas grūtību priekšā. Kāpostu cekulkodes feromonu lamatās ielidoja simtiem, un, ņemot vērā, ka vasarā cekulkodei attīstās vairākas paaudzes, augustā joprojām kāpostu stādījumos būs atrodami gan kāpuri, gan kūniņas, gan lidināsies pieaugušie tauriņi. Lapas skeletēs otrās paaudzes kāpostu un rāceņu balteņu kāpuri, kuru vecāki jūlijā bija novērojami mazākā apjomā. Kāpostu laputu pelēkās kolonijas turpinās rūpēties par briestošo kāpostgalvu piesārņošanu un kāpostu lapu violeti rozā deformāciju.
Uz palielināto gaisa mitrumu, kā arī dienas un nakts temperatūru starpību diezgan saasināti reaģēs tomāti gan atklātā laukā, gan siltumnīcās, slimībām turpinot attīstīties. Uz lapām, stublājiem un augļiem izplatīsies tomātu lapu sausplankumainība. Augļu brūnā puve vispirms inficēs tomātus kartupeļu stādījumu tuvumā, jo kartupeļu lakstu puvei ir tas pats ierosinātājs. Īstu putošu sporu mākoni spēj radīt tomātu lapu brūnais pelējums. Paaugstināta mitruma un sliktas vēdināšanas apstākļos slimību ierosinošā sēne uz tomātu lapām veidotu zaļgandzeltenus plankumus ar samtainu apsarmi lapas apakšpusē. Lai kaut nedaudz aizkavētu slimību attīstību, negaidot sezonas beigas, slimās augu daļas izvācamas no siltumnīcas un iznīcināmas. Savukārt fizioloģisks bojājums ir tumši brūnie plankumi uz augļu galiem. Tas nozīmē, ka tomātu stādiem mēslojumā pietrūcis kalcija (Ca).
VAAD mājaslapā sadaļā noverojumi.vaad.gov.lv katru dienu pieejama jaunākā informācija par kultūraugu sējumos un stādījumos novērotajiem nekarantīnas kaitēkļiem, slimībām, kā arī kultūraugu attīstības stadijām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem